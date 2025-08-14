Esta unidad deportiva de Cajeme será rehabilitada próximamente

Debido al mal estado en el que se encuentra la Unidad Deportiva Javier Robinson Bours de la colonia Nueva Palmira, esta será rehabilitada con apoyo del Gobierno Federal, dio a conocer el alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, quien adelantó algunos detalles sobre el proyecto.

"Va a quedar muy bonita, se va a poner pasto sintético en el campo de futbol, se va a arreglar el ring de boxeo con gradas, se rehabilitará el área de basquetbol y el auditorio, va a quedar muy bien esta unidad de la colonia Nueva Palmira. Estuve la semana pasada y los vecinos pedían eso. Será con el apoyo del Gobierno Federal, con un programa que se implementa a través de Sedatu, ya se definió qué se va a hacer y cómo se va a hacer, esta unidad va a quedar en muy buen estado", explicó.

Fueron vecinos de esta colonia quienes solicitaron al Gobierno Municipal tomar acciones, pues se trata de un espacio que es usado por jóvenes y niños para realizar actividades deportivas.

El presidente municipal destacó la importancia de que existan comités vecinales que contribuyan a la vigilancia y el cuidado de estos espacios.

"Lo más importante para que un espacio público se conserve es la organización y participación de los vecinos, eso es lo más importante, si queremos que una unidad se conserve la mejor manera es que haya un comité de vecinos que esté al pendiente para que ese espacio se mantenga", mencionó.

INVESTIGARÁN MALAS PRÁCTICAS EN EL RÍO YAQUI

En otro tema, Javier Lamarque dijo que se realizará una investigación sobre algunas presuntas malas prácticas por parte de visitantes a paseos en el Río Yaqui, que pudieran causar contaminación.

"Por ser competencia federal no tengo mayor injerencia, pero no quiere decir que no podamos coadyuvar en la vigilancia, voy a mandar hacer una investigación, voy a ver lo que está pasando y si se está generando algún daño, por supuesto que vamos a intervenir", advirtió.