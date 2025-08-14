Itson impulsa bienestar de adultos mayores

Para que los adultos mayores cuenten con un espacio en el que puedan tener un bienestar integral a través de activación física, gimnasia cerebral y espacio de convivencia, el Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (Cuddec) del Itson arrancará la siguiente semana con el grupo de "Sabiduría en Movimiento".

Karina Izaguirre, administradora del Cuddec del Itson, explicó que el grupo arrancará el próximo lunes 18 de agosto y continuará hasta diciembre, en el que los adultos mayores se reunirán de las 10:00 a las 11:00 horas, lunes miércoles y viernes, en las instalaciones del centro ubicado en la colonia Aves del Castillo.

Explicó que se invitan a personas especialistas para que puedan desarrollar activación física, gimnasia cerebral y ayudarlos a que desarrollen espacios seguros de convivencia en los que puedan compartir su experiencia de vida con otros adultos.

"Esta actividad tiene el objetivo de apoyar el bienestar integral de los adultos mayores, principalmente, pueden acudir adultos de todas las edades, pero va dirigido principalmente a personas de 60 años en adelante".

A la fecha hay seis personas de la tercera edad inscritas y se hizo la invitación a todos aquellos interesados en sumarse a que acudan, ya que se busca incluir a la mayor cantidad de personas.

FOMENTAN INCLUSIÓN DE ADULTOS MAYORES

La administradora del centro dijo que este tipo de convivencia ayuda a que los adultos mayores no se sientan excluidos, lo que fortalece su autoestima y bienestar en general.

"Hemos escuchado que los adultos se sienten un poco aislados y eso puede afectar su autoestima, su bienestar en general, entonces la idea es que ellos puedan convivir con otros adultos y tener experiencias".

El grupo iniciará con ejercicios adaptados para espalda, piernas y brazos, con lo que se fortalece el cuerpo de forma segura, se mejora la postura y da más energía para el día.