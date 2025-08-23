  • 24° C
Sonora

Viviendas del Bienestar: Gobierno de Sonora confirma reubicación del proyecto

Fue el secretario del Bienestar de la Entidad, el encargado de confirmar que la construcción de los hogares cambiaría de ubicación

Ago. 23, 2025
Gobierno de Sonora confirmó reubicación de Viviendas del Bienestar. Foto: Original
El proyecto de Viviendas del Bienestar que sería construido en el poniente de Hermosillo será reubicado, esto fue confirmado por el secretario del Bienestar de Sonora. La información dada por Fernando Rojo de la Vega, titular de la dependencia, fue compartida por medio de sus redes sociales, esto después de que vecinos de la ciudad mostraran sus quejas contra dichas construcciones.

Durante días pasados, vecinos de la zona mostraron su inconformidad ante la construcción de estos hogares; según lo mencionado por los ciudadanos, estos nuevos hogares podrían provocar mayor cantidad de tráfico en la zona, además de afectar la calidad de vida de las personas que residen en dichas áreas.

VIVIENDAS DEL BIENESTAR EN HERMOSILLO SERÁN REUBICADAS

En primera instancia, el proyecto de Viviendas del Bienestar construiría mil 450 viviendas en el predio Cadam, ubicado sobre el bulevar Héctor Espino, al poniente de Hermosillo. Sin embargo, ciudadanos de la zona se manifestaron en contra de este plan, mostrando su inconformidad y solicitando hablar con las autoridades gubernamentales de Sonora para reubicarlo.

imagen-cuerpo

Fueron las quejas de los ciudadanos lo que llevó a que se realizará la reubicación de los hogares de Viviendas del Bienestar en Hermosillo. Fernando Rojo de la Vega, titular de la Secretaría del Bienestar de Sonora, dio a conocer que solo con cercanía y diálogo se podrán brindar soluciones verdaderas a la población, por lo que confirmó la reubicación de este proyecto.

¿A DÓNDE SERÁ REUBICADO EL PROYECTO?

Aunque el secretario del Bienestar de Sonora informó que la construcción de los hogares de Viviendas del Bienestar en Hermosillo, ya no serían ubicadas en el predio Cadam. No se ha dado a conocer en qué zona de la capital sonorense se realizará la construcción de estos hogares, en los que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad podrán vivir.

Jesús Álvarez
