Clima en Sonora hoy 23 de agosto: Se esperan lluvias y fuertes vientos para gran parte del Estado

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 23 de agosto.

Para este día, los efectos del monzón mexicano continuarán generando las condiciones para lluvias ligeras a moderadas con fuertes vientos y actividad eléctrica, se espera que para la siguiente semana se intensifiquen.

Asimismo, el posicionamiento de un sistema anticiclónico generará un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 45°C sobre el noroeste y centro del territorio sonorense.

Sin embargo, es importante mantenerse informado de nuevas actualizaciones que Protección Civil pueda informar durante este fin de semana, ante posibles precipitaciones que se registren este día y tomar las precauciones correspondientes.

CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 23 DE AGOSTO

HERMOSILLO

Mínima: 28°C

Máxima: 45°C

Humedad: 45%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado, sin probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 26°C

Máxima: 45°C

Humedad: 70%

Vientos: 10 km/h con rachas de 35 km/h

Cielo mayormente nublado, 40% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

Mínima: 23°C

Máxima: 38°C

Humedad: 50%

Vientos: 14 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 31°C

Máxima: 44°C

Humedad: 40%

Vientos: 20 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente soleado y sin lluvias.

NAVOJOA

Mínima: 24°C

Máxima: 41°C

Humedad: 55%

Vientos: 10 km/h con rachas de 35 km/h

Cielo con algunos intervalos nubosos, con 50% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Mínima: 20°C

Máxima: 36°C

Humedad: 60%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo ligeramente nublado, sin potencial de lluvias.

GUAYMAS

Mínima: 29°C

Máxima: 39°C

Humedad: 65%

Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado, sin probabilidad de precipitación.