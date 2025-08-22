Llegarán 33 nuevas viviendas a Etchojoa

Etchojoa será beneficiado con acciones de vivienda digna, al lograr que el municipio pueda recibir el apoyo a 33 familias, esto a través de un programa que se realizará en coordinación con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves).

Fue el alcalde de Etchojoa, Arturo Robles Higuera, quien anunció el beneficio que llegará al municipio, en el que el objetivo es lograr mejorar la calidad de vida de familias que cuentan con rezago en el tema de vivienda.

El munícipe enfatizó que estas acciones representan un cambio significativo para quienes serán ahora beneficiarios, logrando un paso importante para alcanzar un estilo de vida digna.

"Nuestro compromiso es claro, mejorar la calidad de vida de cada familia, se dio un paso importante", describió.

Robles Higuera hizo mención que estas gestiones son una muestra del trabajo en conjunto que se está realizando junto al Gobierno del Estado, dando respuesta a las principales demandas que presenta diariamente la ciudadanía.

Durante el anuncio de los programas de vivienda, fue el director de Programas Sociales de Coves, Abel Sierra Chávez, quien resaltó la relevancia del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y Estatal, en el que se está priorizando el mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

"Son 33 familias que tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida, y ese es el objetivo que nos mueve en Coves", resaltó.

Etchojoa cuenta con un rezago promedio de 8 mil viviendas, lo que ha representado un reto para el actual gobierno municipal, por lo que se está buscando a través de programas estatales y federales dar atención a esta demanda.