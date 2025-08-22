Protesta contra CFE por apagones sigue en pie en Sonora

Sin contemplaciones para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la Unión de Usuarios llevará a cabo la manifestación ciudadana este sábado para alzar la voz por los constantes apagones y la necesidad urgente que los legisladores puedan impulsar una iniciativa para que se eleve el rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, informó Ignacio Peinado Luna, dirigente del Colectivo.

Una vez reunidos, otros de los temas que también se van a abordar es que se garantice el servicio del agua en la ciudad, particularmente en el sector norte, debido a que se ve afectado por la ausencia del servicio las 24 horas y el tema del servicio del transporte público.

"La convocatoria es para todos, para que corran la voz, es importante que haya empatía, que haya solidaridad, que haya un compromiso, porque los problemas que vamos a abordar los sufrimos en la cotidianidad todos los días, con la ausencia del vital líquido por horas prolongadas, los altos costos en este mismo servicio, la ausencia de energía por días, por horas, con estas temperaturas muy extremas", señaló Peinado Luna.

Como Unión de Usuarios, resaltó que deben defender al ciudadano de las consecuencias que acarrean estas deficiencias de servicios básicos y que impactan negativamente las finanzas familiares y la calidad de vida a la que se tiene derecho de aspirar, las cuales se truncan al no tener servicios garantizados.

La cita es este sábado 23 de agosto a las 6 de la tarde, en el parque del Jardín Juárez en la colonia Centro, donde se concentrarán los usuarios en una protesta pacífica, descrita por el dirigente del colectivo, como muy firme y muy enérgica en su pretensión al abordar temas sociales y servicios básicos de primer orden.