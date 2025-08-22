CURP Biométrica en Sonora; conoce el único módulo para obtener el documento

Después de que la CURP Biométrica fuera aprobada por la Cámara de Diputados, se ha comenzado a integrar espacios para que los ciudadanos puedan hacer el trámite dentro de las 32 Entidades del país. En Sonora, sólo hay un módulo al cual los interesados pueden asistir para obtener su documento; y es esencial conocer la ubicación exacta para poder realizar el trámite.

A pesar de que aún no hay fecha oficial para que este documento sea obligatorio en todo México, pues será hasta el mes de octubre el momento en que las autoridades federales compartirán la información oficial relacionada con este documento de identidad. Sin embargo; los ciudadanos interesados pueden asistir al módulo más cercano a su domicilio para obtener su nueva CURP.

¿DÓNDE ESTÁ EL MÓDULO PARA LA CURP BIOMÉTRICA EN SONORA?

La CURP Biométrica es un nuevo formato del documento ya existente, este integrará una serie de datos biométricos como huellas dactilares, fotografía del rostro y firma digital. Estos datos se integran con tu información personal para generar el documento; los ciudadanos de Sonora interesados en comenzar con el trámite pueden asistir al módulo para obtener dicho documento.

El único módulo de Sonora en dónde se puede hacer el trámite para obtener la nueva CURP, es en el Archivo Estatal del Registro Civil - Centro de Gobierno Edificio Sonora Sur, Planta Baja, Bulevar Paseo Río Sonora y Comonfort Hermosillo. Aquí los ciudadanos deberán llevar la documentación solicitada por las autoridades para hacer dicho trámite.

DOCUMENTACIÓN PARA OBTENER LA CURP BIOMÉTRICA

La documentación que se debe presentar en el módulo de Sonora es la misma que en cada uno de los módulos repartidos en todo México; por lo que los ciudadanos interesados deberán copia y original de los siguientes documentos: