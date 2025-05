Curp Biométrica: en estas entidades ya puedes hacer el trámite del documento

Claudia Sheinbaum Pardo, mandataria de México, ha lanzado la iniciativa para poder implementar datos biométricos dentro de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esto tiene como objetivo evitar la falsificación de datos personales y ayudar a las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas, por ello muchos ciudadanos quieren saber en qué Entidades se puede tramitar la Curp Biométrica.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la clave es un identificador único que se encuentra compuesto por 18 elementos alfanuméricos; esto permite acreditar la identidad de las personas mexicanas y residentes extranjeros. Sin embargo; con los nuevos datos se puede asegurar que la información de los individuos se encuentre seguros y protegidos.

¿EN QUÉ ENTIDADES ES POSIBLE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA?

La Curp Biométrica es un documento que busca integrar: fotografía, huellas dactilares de ambas manos, firma electrónica y un escaneo del iris. Esto permitirá que el nuevo documento sea más seguro y personal; sin embargo, no todos los Estados de México han comenzado a emitir este documento de identidad. Actualmente solo una Entidad del país permite la obtención del mismo.

Hasta ahora, el único Estado dónde es posible obtener la Curp Biométrica es Veracruz, los interesados que deseen obtener este nuevo documento deberán asistir a oficinas del Registro Civil que se encuentren ubicadas en: Xalapa, Poza Rica, Misantla, Tantima y Coatzacoalcos. Para poder hacer el trámite de manera correcta se deberán presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP actualizada.

Correo electrónico de contacto.

Las oficinas del Registro Civil cuentan con un horario de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. En este espacio de horas es posible realizar el trámite y obtener la nueva Curp que contará con datos biométricos; además es importante señalar que es totalmente gratis.

¿ES OBLIGATORIO TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA?

La Secretaría de Gobernación, ha señalado que hasta ahora no existen comunicados oficiales en dónde se asegure que la Curp Biométrica sea obligatoria. Es por ello que las autoridades exhortan a la ciudadanía en no creer información que no venga de sus canales oficiales y evitar caer en engaños.