Detienen construcción de casas del Bienestar

La construcción de casas en Hermosillo que se contemplan como parte del Programa Nacional de Vivienda en Sonora, se cancelará para el predio llamado Cadam, pero se llevará a cabo en otro punto de la ciudad, informó Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en el Estado de Sonora.

El pasado lunes 18 de este mes, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Monraño, anunció el arranque de la construcción de casas en Hermosillo como parte del Programa Nacional de Vivienda en Sonora, en una zona por el bulevar Héctor Espino que es un predio de nueve hectáreas al cual denominaron Cadam.

Luego del banderazo, vecinos de la zona se reunieron para mostrar su inconformidad, argumentando que no era una zona adecuada para crear un asentamiento y desde entonces hicieron algunas reuniones y advirtieron que insistirían manifestando su inconformidad.

Ante estos reclamos, finalmente Rojo de la Vega, envió un mensaje público a los vecinos del poniente de la ciudad a través de su cuenta de X, donde les informó que el proyecto de vivienda en el predio Cadam será reubicado.

"El Programa de Vivienda para el Bienestar continúa firme para atender un rezago histórico en materia de vivienda en Hermosillo y en todo Sonora, ofreciendo hogares dignos, accesibles y seguros a las familias que más lo necesitan", publicó el funcionario en su cuenta personal.

También dijo que seguirán trabajando con cercanía, respeto y sensibilidad, convencidos de que solo escuchando a la ciudadanía podrán construir soluciones duraderas que beneficien a todos. Y hasta el momento no se han dado a conocer las opciones que se tienen en Hermosillo para desarrollar este proyecto.

Por su parte, el gobernador había explicado que esta obra forma parte de una serie de proyectos en todo el Estado para garantizar el acceso a vivienda digna a los sectores más vulnerables de la población, y que en diciembre ya contarían 4 mil viviendas concluidas más 7 mil viviendas en construcción también para fin de año.