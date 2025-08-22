Bomberos Navojoa, un ejemplo de vocación y profesionalismo

El Departamento de Bomberos Navojoa fue homenajeado por la labor en atención a cientos de familias que realizan año con año, en el que con vocación y profesionalismo se han convertido en una parte esencial de la ciudad.

El día 22 de agosto, es cuando se celebra el Día del Bombero en México, una fecha destinada para reconocer el valor, la dedicación y el sacrificio de quienes arriesgan su vida para proteger a la comunidad, por lo que en Navojoa, se tomó como sede el Salón Montecarlo para rendir un homenaje.

Fue el comandante de Bomberos, Edmundo Valdez Reyes, quien destacó la labor que realizan los elementos, además de considerar un honor el que sea la propia comunidad quien reconozca el trabajo que con empeño y profesionalismo realizan todos los días.

"Es digno destacar el compromiso que se tiene con la comunidad, la preparación, los retos, las complejidades y los riesgos que nuestros bomberos afrontan", destacó.

Como datos a considerar, Valdez Reyes resaltó que en el último año, Bomberos ha atendido más de 2,500 llamados de auxilio, considerado la última esperanza de personas en riesgo, considerando la complejidad que representa el ser Bombero en la actualidad, pero en el que la corporación navojenses se encuentra a la altura de las emergencias.

"Es un orgullo la profesionalización que han tenido los bomberos, llegar al nivel de grandes ciudades y demostrado su capacidad al estar en primeros lugares en competencias latinoamericanas", enfatizó.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, resaltó el profesionalismo, vocación humanitaria que define a Bomberos Navojoa, quienes tienen el distintivo como una corporación que va marcando pauta en equipamiento vehicular, tecnología de punta y capacitación en Sonora.

El munícipe reconoció cómo los bomberos y paramédicos salen cada día a servir a la ciudadanía en emergencias con disciplina, entusiasmo, pero sobre todo mucho amor hacia la comunidad, brindando la atención oportuna y correcta en urgencias médicas, accidentes, incendios y otros incidentes para salvar vidas.

Durante la ceremonia fueron otorgados reconocimientos por antigüedad de 10, 15 y 25 años de servicio, así como un distintivo especial al comandante Edmundo Valdez Reyes por su destacada labor al frente del Departamento.