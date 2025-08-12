  • 24° C
Sonora

¿Dónde y qué requisitos necesitas para tramitar la CURP Biométrica en Sonora?

Descubre todos los detalles que debes tener en cuenta a la hora de realizar este trámite para garantizar una identificación única y reducir fraudes

Ago. 12, 2025
Ten en cuenta esta información para validar tu identidad / Canva
A principios del 2025, se presentó la nueva modalidad "CURP Biométrica", un trámite obligatorio para toda la ciudadana. Su implementación ha ido poco a poco en algunas zonas de México y se estima que, en Sonora, se incorporará a partir del segundo semestre de este año.

En esta nota, te diremos dónde y qué requisitos necesitas para tramitar la CURP Biométrica en Sonora. Esta versión avanzada combina fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica. 

¿DÓNDE PUEDES TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA EN SONORA?

En Sonora, para tramitar la CURP biométrica, debes dirigirte a las oficinas del Registro Civil, donde se escanearán tus datos biométricos (huellas dactilares, fotografía y escaneo del iris). 

Para ello, debes:

  • Ubicar la oficina del Registro Civil más cercana a tu domicilio.
  • Acudir a la oficina con la documentación requerida.
  • Presentar tus datos biométricos: foto, huellas dactilares y escaneo del iris.
  • Esperar la captura y verificación de los datos biométricos.
  • Recibir tu CURP biométrica impresa o el comprobante de trámite.

    • ¿QUÉ REQUISITOS O DOCUMENTOS NECESITAS PARA TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA?

    Para tramitarla, necesitarás los siguientes documentos:

    • Acta de nacimiento certificada y actualizada
    • Identificación oficial
    • CURP tradicional certificada
    • Comprobante de domicilio
    • Correo electrónico vigente

    Cabe destacar que, en el caso de tratarse de un menor de edad, tendrá que acudir con su padre o tutor con los mismos documentos e identificación que demuestre la familiaridad para realizar este trámite.

    Una vez tramitado con toda la documentación, la CURP Biométrica, contendrá, los nombres y apellidos del ciudadano, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía.

    Romina Fiadino
