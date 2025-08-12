A principios del 2025, se presentó la nueva modalidad "CURP Biométrica", un trámite obligatorio para toda la ciudadana. Su implementación ha ido poco a poco en algunas zonas de México y se estima que, en Sonora, se incorporará a partir del segundo semestre de este año.
En esta nota, te diremos dónde y qué requisitos necesitas para tramitar la CURP Biométrica en Sonora. Esta versión avanzada combina fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica.
¿DÓNDE PUEDES TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA EN SONORA?
En Sonora, para tramitar la CURP biométrica, debes dirigirte a las oficinas del Registro Civil, donde se escanearán tus datos biométricos (huellas dactilares, fotografía y escaneo del iris).
Para ello, debes:
¿QUÉ REQUISITOS O DOCUMENTOS NECESITAS PARA TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA?
Para tramitarla, necesitarás los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento certificada y actualizada
- Identificación oficial
- CURP tradicional certificada
- Comprobante de domicilio
- Correo electrónico vigente
Cabe destacar que, en el caso de tratarse de un menor de edad, tendrá que acudir con su padre o tutor con los mismos documentos e identificación que demuestre la familiaridad para realizar este trámite.
Una vez tramitado con toda la documentación, la CURP Biométrica, contendrá, los nombres y apellidos del ciudadano, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía.