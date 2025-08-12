Sonora, entre los 10 estados con más homicidios

El estado de Sonora, es el décimo con más casos de homicidio registrados de enero a julio del 2025, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la mañanera de este martes, Marcela Figueroa indicó que son 7 las entidades en las que se concentró el 50.7 por ciento de los asesinatos registrados en el periodo antes mencionado.

La titular del SESNSP, dio a conocer que en primer lugar se encuentra Guanajuato, que representó el 11.9 por ciento del total de homicidios a nivel nacional durante los primeros siete meses del 2025, en segundo lugar está Chihuahua, con 7.2 por ciento, en tercer lugar, Sinaloa con también 7.2 por ciento , cuarto lugar Baja California con 7.1 por ciento del total nacional, quinto lugar Estado de México con 6.6 por ciento, sexto lugar Morelos con 5.1, seguido de Michoacán también con 5.1 por ciento, mientras que, en octavo lugar se encuentra Sonora con 4.7 por ciento, es decir, 723 asesinatos.

DISMINUYE PROMEDIO DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIO

Otro de los datos relevantes que se dieron a conocer durante el informe, fue la disminución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso en México.

Al inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum; en septiembre del año pasado se registró un promedio de 86.9 asesinatos diarios, mientras que, el promedio durante el mes de julio del año en curso fue de 64.9 por ciento; es decir, una reducción de 22 homicidios diarios en promedio.