Clima en Sonora hoy, 12 de agosto: Pronostican tormentas y altas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos, informó que este martes el clima en Sonora indica que continuarán los efectos del monzón mexicano, los cuales, en combinación con condiciones de divergencia, provocarán tormentas eléctricas con lluvias fuertes a muy fuertes (de 25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a los 60 km/h en gran parte del estado durante la tarde.

Además, se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 40 y 42 °C en el noroeste de la entidad.

Asimismo, no se espera formación ciclónica en el océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : mínima de 28 °C y máxima de 41 °C ; humedad relativa de 60%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia. Cielos mayormente despejados.

: y ; humedad relativa de 60%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia. Cielos mayormente despejados. Ciudad Obregón : mínima de 27 °C y máxima de 40 °C ; humedad del 75%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia. Cielos despejados.

: y ; humedad del 75%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia. Cielos despejados. Nogales : mínima de 19 °C y máxima de 34 °C ; humedad del 65%. Vientos de hasta 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia. Cielos parcialmente nublados.

: y ; humedad del 65%. Vientos de hasta 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia. Cielos parcialmente nublados. San Luis Río Colorado : mínima de 30 °C y máxima de 44 °C ; humedad del 50%. Vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidad de lluvia. Cielos despejados.

: y ; humedad del 50%. Vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidad de lluvia. Cielos despejados. Navojoa : mínima de 27 °C y máxima de 40 °C ; humedad del 80%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia. Cielos despejados.

: y ; humedad del 80%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia. Cielos despejados. Agua Prieta : mínima de 20 °C y máxima de 35 °C ; humedad del 75%. Vientos de hasta 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia. Cielos despejados.

: y ; humedad del 75%. Vientos de hasta 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia. Cielos despejados. Guaymas: mínima de 29 °C y máxima de 36 °C; humedad del 70%. Vientos de hasta 50 km/h y 30% de probabilidad de lluvia. Cielos parcialmente nublados.

Protección Civil recomendó a la población extremar precauciones por las altas temperaturas y posibles tormentas, así como mantenerse informada a través de fuentes oficiales.