Sonora

El campo "agoniza"

Por sequía y cierre de la frontera se agudiza la crisis del sector agrícola y ganadero

Ago. 12, 2025
El campo "agoniza"

El sector agrícola y ganadero en Sonora enfrenta un panorama muy complicado, por un lado, la sequía y, por otro, el cierre de la frontera de Estados Unidos al cruce de ganado en pie, subrayó Célida López Cárdenas.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) indicó que estamos en agosto y todo se ve mucho más complicado.

"Creo que, si habíamos pensado que íbamos a tener otra posibilidad, estamos en agosto y yo veo todo mucho más complicado. No nos ha llovido lo suficiente y no tenemos una fecha clara para que nos abran la frontera", enfatizó.

Indicó que la vocación de Sonora es la exportación, la venta de ganado en pie. No somos productores de carne, y en los últimos 20 años se redujo al 50 por ciento la capacidad para la producción de carne de res, y esto se complica muchísimo porque, de no abrirse la frontera, entonces los miles y miles de productores pecuarios tendrán que abandonar su vocación productiva o empezar a pensar en la posibilidad de producir carne, y para eso se necesita mucho financiamiento.

Resaltó el trabajo realizado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para avanzar en resolver la problemática.

Luz del Carmen Paredes
