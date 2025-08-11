  • 24° C
Sonora

SEC pide no bajar la guardia en vigilancia escolar

Se pide seguir vigilando las escuelas, y en caso de detectar alguna situación fuera de lo común, pueden hacer su llamada anónima al 911

Ago. 11, 2025
La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) reitera el llamado a los padres de familia a no bajar la guardia en la vigilancia de los planteles a través del programa "Escuela segura", que beneficia alrededor de 500 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas en todo el Estado.

Este programa que involucra a estudiantes, padres de familia, tutores y vecinos para cuidar la integridad de las escuelas y evitar que principalmente en temporadas de vacaciones, que es cuando la escuela está sin tanta rotación de personas, ocurran actos de vandalismo que pudieran afectar a futuro a los estudiantes en su regreso a clases.

En la recta final de las vacaciones de verano, la SEC recordó que se debe continuar la vigilancia de las escuelas, y en caso de detectar alguna situación fuera de lo común, pueden hacer su llamada anónima al 911 para que los elementos de seguridad correspondientes se acerquen al lugar a realizar lo propio.

El secretario del SEC, Froylán Gámez Gamboa, ha dado a conocer que principalmente se enfocan en los centros escolares con alta incidencia delictiva o que se ubiquen en colonias y sectores vulnerables, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, con la cual se trabaja de manera coordinada.

Dicha coordinación, ha favorecido el cuidado del patrimonio de los planteles, para lo cual previamente se han reforzado diversas acciones y estrategias, con el apoyo de las comunidades escolares y la ciudadanía, lo que ha contribuido a la disminución del porcentaje de robos y daños.

De acuerdo al calendario escolar oficial, el próximo inicio de clases para escuelas de nivel básico, será el lunes 1 de septiembre, donde se espera contar con la asistencia del cien por ciento del alumnado de escuelas públicas y privadas. 

Leova Peralta
