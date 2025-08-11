Imtes aumenta número de unidades en Sonora

Por aumento en la afluencia de pasajeros de la comunidad estudiantil universitaria que inició actividades este lunes, el Servicio de Transporte Público incrementó el número de unidades para atender a un 15 por ciento más de pasaje, informó Carlos Sosa Castañeda, titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado (Imtes).

El funcionario detalló que este lunes y martes estarán trabajando en normalizar el servicio en las unidades. "De las 247 unidades que estaban circulando vamos a contar con 345 para incrementar a casi 100 unidades, hay que resaltar que el regreso a clases implica un 15 por ciento más de pasaje para las unidades".

Además, señaló que, si bien es un aumento considerable, el mayor grueso de la afluencia es cuando ingresan los estudiantes de educación básica. "No obstante, decidimos que los tiempos de espera se puedan acortar a favor de los usuarios, pues de una vez normalizar el servicio con 345 unidades".

Sosa Castañeda informó que con el inicio de clases también entra en vigor el uso de su credencial que emite el Imtes a los estudiantes para que hagan uso del beneficio de dos pasajes gratuitos, siempre y cuando cumplan con el requisito de presentar un documento que avale que están inscritos en alguna institución.

TAMBIÉN ESTÁ EL H BUS

Los estudiantes en la capital del Estado, también cuentan con la opción de pasaje gratuito en las unidades de transporte del H BUS, gestionado por el Ayuntamiento de Hermosillo.

El alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, informó que en este nuevo ciclo escolar son mil 500 los estudiantes beneficiados con el servicio gratuito, destacando que en su mayoría son mujeres.

Explicó que son camiones eléctricos con aires acondicionados para ir a la escuela sin costo alguno que beneficia a catorce universidades, y que en total cubre nueve rutas en 58 viajes.