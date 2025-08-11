Unison arranca clases con más del 90% de asistencia

En el primer día de clases de la Universidad de Sonora (Unison), para el segundo semestre de 2025, arrancó con más del 93 por ciento de asistencia estudiantil y el 96 por ciento del personal docente, informó el doctor Juan Carlos Gálvez Ruíz, Director administrativo de la institución.

Los porcentajes de asistencia es la suma de los seis campus con los que cuenta la Unison, que están distribuidos en Cajeme, Navojoa, Nogales, Santa Ana, Caborca y Hermosillo, y la cifra corresponde a 38 mil 172 estudiantes, de los cuales 10 mil 425 son de nuevo ingreso.

"En el caso de Hermosillo, que es la unidad regional del total mencionado, tenemos que son 8 mil 207 estudiantes registrados de primer ingreso y 22 mil 457 corresponde a los estudiantes que regresarán a clases a continuar sus estudios", indicó Gálvez Ruíz.

Por su parte, la rectora de la universidad, la doctora Dena María Jesús Camarena Gómez, brindó un mensaje de bienvenida a toda la comunidad estudiantil, donde les destaca que formarán parte de una comunidad con historia, identidad y comprometida con la sociedad.

"Regresar a la Universidad de Sonora no solo es un gran logro académico, es también el inicio de una tapa que transformará la vida del joven porque encuentra conocimiento, inspiración, amistades, retos y ponen a prueba su carácter, y al mismo tiempo hay muchas oportunidades para crecer, dentro y fuera del aula", expresó Camarena Gómez.

UES TAMBIÉN INICIA ACTIVIDADES

Por su parte, la Universidad del Estado de Sonora también inició labores académicas, pero solo con los alumnos de nuevo ingreso quienes se encuentran estudiando de manera presencial los cursos de inducción que son para los estudiantes de nuevo ingreso.

De acuerdo a información oficial proporcionada por la Universidad, son alrededor de 3 mil 500 estudiantes entre las cinco unidades, las cuales se encuentran ubicadas en Navojoa, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Magdalena y Benito Juárez.