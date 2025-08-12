Vivienda para el Bienestar: este es el módulo para registrarte en Agua Prieta, Sonora

Vivienda para el Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México que tiene cómo fin ofrecer hogares dignos a los ciudadanos de México que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Dentro de Sonora se entregarán más de 33 mil viviendas, y las autoridades han compartido los módulos de registro y requisitos para poder unirse a este programa.

Ha sido la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) la encargada de compartir la convocatoria, además de compartir toda la información dentro de los medios oficiales. Las autoridades han dado a conocer la ubicación del módulo de Agua Prieta; además de los períodos de registro para que todos los interesados puedan asistir y llevar sus documentos para hacer su inscripción.

UBICACIÓN DEL MÓDULO DE AGUA PRIETA PARA LA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Los interesados en hacer su registro al programa de Vivienda para el Bienestar que se encuentren en Sonora, cuentan con dos módulos, uno se encuentra en Cajeme y el otro en Agua Prieta. Ambos se encontrarán abiertos del 11 al 17 de agosto, con horarios de atención de 9:00 a 19:00 horas; sin embargo, es esencial conocer la ubicación de estos espacios.

Muchos interesados se han preguntado la ubicación del módulo de Agua Prieta, este espacio se encuentra en el Centro integrador de Agua Prieta. La dirección del módulo es Calle internacional sin número, Colonia Centro con su Código Postal 84200; la referencia es la Avenida 10; actualmente el estatus de la convocatoria se encuentra abierto por lo que los interesados pueden asistir en los horarios y fechas señaladas.

REQUISITOS PARA UNIRSE AL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Los interesados en acceder al programa de Vivienda para el Bienestar, deberán de asistir a alguno de los 58 módulos que se encuentran en México, estos pueden ser verificados en el siguiente link; los interesados deberán cumplir con los requerimientos señalados por las autoridades y estos son: