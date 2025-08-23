  • 24° C
Sonora

Honran su labor y valentía

"Son un gran ejemplo de servicio a la comunidad", dice el alcalde de Huatabampo

Ago. 23, 2025
Honran su labor y valentía

En el marco del Día del Bombero, el alcalde de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, entregó reconocimientos y uniformes a los elementos de la corporación.

En un acto realizado en el auditorio del Sistema DIF, el presidente municipal destacó la valiosa labor que los bomberos desempeñan a diario para garantizar la seguridad de los huatabampenses.

"Su entrega y valentía son un pilar fundamental para Huatabampo. Reconocemos su arduo trabajo y estamos comprometidos a apoyarlos en su misión de proteger a nuestra gente", afirmó.

imagen-cuerpo

Agregó que, en momentos de apremio y emergencia, los bomberos representan una esperanza, ya que su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad siempre está presente y es invaluable.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Antonio Yocupicio Yin, expresó su agradecimiento al alcalde por su constante apoyo y por estar siempre al pendiente de las necesidades de la corporación.

En el presídium estuvieron también el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Díaz Quijano; el subdirector operativo del Departamento de Bomberos, Benjamín Valenzuela Romero; y el regidor Efraín Galaviz Cota.

imagen-cuerpo

"Sin duda, todos ustedes son un ejemplo de solidaridad y servicio. Su labor es admirable y merece todo nuestro respeto"

Alberto Vázquez Valencia

Raúl Armenta Rincón
Raúl Armenta Rincón
