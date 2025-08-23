Honran su labor y valentía

En el marco del Día del Bombero, el alcalde de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, entregó reconocimientos y uniformes a los elementos de la corporación.
En un acto realizado en el auditorio del Sistema DIF, el presidente municipal destacó la valiosa labor que los bomberos desempeñan a diario para garantizar la seguridad de los huatabampenses.
"Su entrega y valentía son un pilar fundamental para Huatabampo. Reconocemos su arduo trabajo y estamos comprometidos a apoyarlos en su misión de proteger a nuestra gente", afirmó.
Agregó que, en momentos de apremio y emergencia, los bomberos representan una esperanza, ya que su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad siempre está presente y es invaluable.
Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Antonio Yocupicio Yin, expresó su agradecimiento al alcalde por su constante apoyo y por estar siempre al pendiente de las necesidades de la corporación.
En el presídium estuvieron también el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Díaz Quijano; el subdirector operativo del Departamento de Bomberos, Benjamín Valenzuela Romero; y el regidor Efraín Galaviz Cota.