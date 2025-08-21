Vecinos rechazan construcción de Viviendas del Bienestar en Hermosillo; aquí sus razones

Ciudadanos del poniente de Hermosillo han mostrado su inconformidad con el programa social de Viviendas del Bienestar, los vecinos han señalado que la construcción de estos hogares podría afectar su calidad de vida. Los residentes de colonias y fraccionamientos se organizaron para llevar a cabo una serie de acciones para pronunciarse en contra de este proyecto.

Fueron los vecinos de colonias y fraccionamientos como Basalto, Mediterráneo, Altozano, Rivello, Corceles, Las Provincias, entre otros, los que se reunieron para rechazar este proyecto. Aunado a esto; explicaron sus razones para mostrar su inconformidad en contra de este programa social impulsado por el Gobierno de México.

RAZONES DE LOS VECINOS PARA RECHAZAR VIVIENDAS DEL BIENESTAR

Fue el pasado martes 19 de agosto que los vecinos de Hermosillo de diferentes colonias y fraccionamientos se reunieron para la conformación de un comité representativo de los ciudadanos que no aprueban el proyecto de Viviendas del Bienestar dentro de la capital sonorense; señalando que se afectarían sus condiciones de vida.

Algunas de las quejas expuestas de los vecinos del poniente de Hermosillo, fueron que las obras de construcción generarían problemas en el tráfico, podrían aumentar la densidad poblacional dentro del sector; habría riesgo del aumento de inseguridad y también un incremento en la cantidad de desechos, entre otros aspectos.

Durante la reunión, decenas de personas se mostraron a favor de realizar manifestaciones y pronunciamientos dentro de los próximos días, estos movimientos serían con las autoridades para poder abrir una mesa de diálogo con ellas y expresar sus inconformidades con la construcción de casas del programa Viviendas del Bienestar.

Se espera un bloqueo vehicular durante este jueves 21 de agosto en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rosales, a partir de las 15:00 horas, aunque no existe una hora estimada para su liberación.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA VIVIENDAS DEL BIENESTAR?

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una iniciativa del gobierno de México, operada a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que tiene como propósito fundamental garantizar el derecho a una vivienda digna a la población que vive en condiciones de rezago habitacional, marginación y carencias sociales.

El objetivo principal de este programa es reducir la carencia de vivienda adecuada, contribuyendo a disminuir la desigualdad social y territorial; se enfoca en la población con ingresos bajos y que no cuenta con acceso a recursos o financiamiento suficiente para una vivienda propia.