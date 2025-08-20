Se llevará a cabo en Sonora el 4to Foro Mundial de Energía

Para el Cuarto Foro Mundial de Energía, realizado por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, será Steve Wozniak, cofundador de Apple y creador de la primera computadora personal junto con Steve Jobs, el invitado de honor para exponer su punto de vista y análisis desde la perspectiva de la tecnología, anunció Antonio Astiazarán Gutiérrez, alcalde de Hermosillo.

El foro tiene como objetivo la búsqueda de alianzas entre el sector gubernamental y privado para impulsar programas y estrategias que mejoren la calidad de vida, atendiendo a las necesidades que son prioritarias, resaltando que la capital del Estado ha sido ejemplo por promover el uso de paneles solares, así como patrullas y camiones eléctricos.

"Queremos conocer qué está pasando en otras partes del mundo relacionado con temas para la ciudad que van desde el uso de electromovilidad, cómo hacer desde una ciudad del futuro los cambios que México necesita. El cambio global debe empezar desde lo local con la renovación de la tecnología", dijo el alcalde de Hermosillo.

Este año el Foro Mundial de Energía reunirá a más de 15 países, entre expertos en la materia, empresarios, académicos y sociedad civil, para intercambiar ideas y proponer soluciones enfocadas en la construcción de comunidades más sostenibles, el próximo 15 y 16 de octubre.

Además, en esta cuarta edición se desarrollará el Climathon, donde personas de diferentes ciudades trabajan en soluciones innovadoras para problemas relacionados con el cambio climático, el cual estará organizado en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, esperando contar con la participación de más de 700 estudiantes.

Dentro de este programa también se contempla por segunda ocasión la Fiesta Solar, un mercado energético donde participarán empresas proveedoras y compradoras, además de la firma de publicaciones sobre cambio climático.

QUIÉN ES WOZNIAK

Steve Wozniak, también conocido como "The Woz", es un icono de Silicon Valley y uno de los pioneros más influyentes en la industria de la computación moderna. Co-fundador de Apple junto a Steve Jobs, Wozniak diseñó el Apple I y el Apple II, dos de los primeros ordenadores personales que revolucionaron la tecnología y abrieron el camino hacia la era digital.