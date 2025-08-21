Mes de la Juventud en Hermosillo: tarde de K-POP y cine bajo las estrellas

El 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud. En Hermosillo se sigue celebrando esta fecha durante todo el mes, ya que tiene la finalidad de celebrar el papel de los jóvenes como agentes indispensables de cambio, así como también para sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que éstos deben enfrentar.

Desde el Instituto Hermosillense de la Juventud han programado una serie de actividades para los más jóvenes. Entre ellas, se encuentran una tarde de K-POP y cine bajo las estrellas. Descubre todos los detalles de estas propuestas y disfruta de pasar un rato agradable.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA FESTEJAR EL MES DE LA JUVENTUD?

El Instituto Hermosillense de la Juventud a través de su cuenta de “X” ha publicado dos actividades que se llevarán a cabo en agosto para festejar el mes de la Juventud en Hermosillo.

Tarde de K-POP

El K-POP llega a Hermosillo en una tarde única llena de ritmo, color y energía. Se realizarán presentaciones, sorpresas y muchas actividades referidas al mundo K-POP. L cita es este sábado 23 de agosto, de 6:00 a 9:00 pm., en la Concha Acústica Parque Madero.

Para registrarte puedes ingresar al QR que aparece en la siguiente publicación:

Cine bajo las estrellas

Por otro lado, siguiendo con las actividades en el marco del Mes de la Juventud, el Instituto Hermosillense de la Juventud invita a disfrutar de una función especial de cine al aire libre. La cita es para el domingo 24 de agosto, a las 7 pm, en la Plaza Zaragoza (Callejón Velasco). Allí, se proyectará una película, por lo que recomiendan llevar una silla o algún tapete cómodo. La entrada es totalmente gratuita y puedes asistir con tu grupo.

Estas son las actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes de Hermosillo durante el fin de semana.