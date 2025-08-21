Clima en Hermosillo hoy 21 de agosto; se estima una sensación térmica de 44°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 43°C y una mínima de 29°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este jueves.

Para este 21 de agosto, se espera una sensación térmica de 44 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:56 y el atardecer será a las 18:57, brindando un total de 13 horas y 3 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 55 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 46, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 31 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm).

Además, durante esta semana se esperan tardes muy calurosas, con temperaturas que podrían alcanzar entre 43 y 45 grados a la sombra en la región central, noreste y zona costera del estado de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 21 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura: 30°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 43°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 37°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 22 de agosto

Temperatura: 30°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: