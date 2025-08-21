  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 21 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 21 de agosto; se estima una sensación térmica de 44°C

Según el pronóstico, en los siguientes días no se descarta la formación de lluvias y fuertes rachas de viento en la capital sonorense y varias zonas

Ago. 21, 2025
Durante esta semana, se esperan tardes muy calurosas, con temperaturas que podrían alcanzar entre 43 y 45 grados a la sombra
Durante esta semana, se esperan tardes muy calurosas, con temperaturas que podrían alcanzar entre 43 y 45 grados a la sombra

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 43°C y una mínima de 29°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este jueves.

Para este 21 de agosto, se espera una sensación térmica de 44 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:56 y el atardecer será a las 18:57, brindando un total de 13 horas y 3 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 55 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 46, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 31 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm).

Además, durante esta semana se esperan tardes muy calurosas, con temperaturas que podrían alcanzar entre 43 y 45 grados a la sombra en la región central, noreste y zona costera del estado de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 21 DE AGOSTO

Por la mañana

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 43°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 37°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 22 de agosto

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Los 5 mejores restaurantes para comer en Hermosillo este fin de semana
Hermosillo

Los 5 mejores restaurantes para comer en Hermosillo este fin de semana

Agosto 20, 2025

Estos establecimientos cuentan con una alta gastronomía y son reconocidos por su excelente calidad. Descubre dónde quedan

Lanzan Dando y Dando en Hermosillo: así puedes obtener descuentos a cambio de útiles escolares en 2025
Hermosillo

Lanzan "Dando y Dando" en Hermosillo: así puedes obtener descuentos a cambio de útiles escolares en 2025

Agosto 20, 2025

La iniciativa busca apoyar la economía familiar y beneficiar a niños atendidos por DIF Municipal para que inicien las clases con mejores herramientas

Clima en Hermosillo hoy 20 de agosto; podría registrarse lluvia ligera en la ciudad
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 20 de agosto; podría registrarse lluvia ligera en la ciudad

Agosto 20, 2025

Durante la semana se prevé que continúe el calor intenso y los efectos del monzón en gran parte del estado de Sonora; se recomienda tomar precauciones