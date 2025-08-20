  • 24° C
Lanzan "Dando y Dando" en Hermosillo: así puedes obtener descuentos a cambio de útiles escolares en 2025

La iniciativa busca apoyar la economía familiar y beneficiar a niños atendidos por DIF Municipal para que inicien las clases con mejores herramientas

Ago. 20, 2025
Descubre hasta cuándo puedes acceder a este programa / @HermosilloGob

Desde la Tesorería de Hermosillo informaron que se pone en marcha el programa "Dando y Dando", el cuál se llevará a cabo en el Centro de Atención Veracruz, y consiste en la donación de útiles escolares para obtener descuentos en el pago de algunos servicios.

A continuación, te contamos cómo funciona este programa, en qué áreas puedes conseguir descuentos y de cuánto es el porcentaje que se aplicará. Esta herramienta es una forma sencilla de que los contribuyentes puedan obtener descuentos a cambio de útiles escolares.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DANDO Y DANDO?

El Gobierno de Hermosillo, a través de Tesorería Municipal y en coordinación con DIF Hermosillo, lanzó el programa "Dando y Dando 2025", mediante el cual podrán obtener importantes descuentos en el pago de predial y multas de tránsito a cambio de un donativo de útiles o artículos escolares.

La vigencia del programa será del martes 19 al sábado 30 de agosto de 2025, con el objetivo de apoyar la economía familiar y, beneficiar a niñas, niños y adolescentes atendidos por DIF Municipal.

¿QUÉ DESCUENTOS SE OFRECERÁN?

Las rebajas están previstas en el pago de predial y multas de tránsito. Los descuentos aplicables son del 100 % en recargos y 100 % en multas de predial; así como el 50 % en la base de multas de tránsito y 100 % en recargos de estas.

La recepción de donativos y aplicación de descuentos tendrá lugar en el Centro de Atención Veracruz, de la colonia San Benito.

Se otorgará un descuento por cada multa o clave catastral y podrán participar personas físicas y morales. Esta es una excelente manera de ayudar a la comunidad y ponerse al corriente con el pago de sus obligaciones.

Romina Fiadino
