  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 18 de agosto; descenso de temperatura y lluvia para este lunes

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuarán las condiciones propicias para la formación de tormentas en la región

Ago. 18, 2025
Se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 60 por ciento para este lunes 18 de agosto en la capital sonorense
Se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 60 por ciento para este lunes 18 de agosto en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y con una probabilidad de lluvias del 60%. La temperatura máxima estimada es de 34°C y una mínima de 26°C, manteniendo un ambiente de caluroso durante este lunes.

Para este 18 de agosto, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:54 y el atardecer será a las 19:00, brindando un total de 13 horas y 7 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 60 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que debido al ingreso del flujo de humedad proveniente de la costa se desarrollen varias tormentas aisladas pero intensas durante este día.

Asimismo, se esperan fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre la mayor parte del estado en horario vespertino y permanecerá un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 42°C sobre el noroeste de la entidad Sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 18 DE AGOSTO

Por la mañana

  • Temperatura: 27°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 36°C
  • Cielo: Tormenta
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del martes 19 de agosto

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Clima en Hermosillo hoy 16 de agosto; bajan ligeramente las temperaturas máximas
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 16 de agosto; bajan ligeramente las temperaturas máximas

Agosto 16, 2025

Para este día se estima un nivel alto de humedad en la capital sonorense y durante el fin de semana no se descarta la probabilidad de lluvias

Clima en Hermosillo hoy 15 de agosto; se pronostica un viernes lluvioso
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 15 de agosto; se pronostica un viernes lluvioso

Agosto 15, 2025

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se podrán registrar precipitaciones de moderadas a fuertes, rachas de viento y descargas eléctricas

Shakira en Hermosillo: Conoce la lista oficial de objetos están prohibidos y los accesos al concierto
Hermosillo

Shakira en Hermosillo: Conoce la lista oficial de objetos están prohibidos y los accesos al concierto

Agosto 14, 2025

Para evitar contratiempos en el acceso, el Estadio Héroe de Nacozari dio a conocer la lista de artículos autorizados y las rutas para ingresar