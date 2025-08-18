Clima en Hermosillo hoy 18 de agosto; descenso de temperatura y lluvia para este lunes

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y con una probabilidad de lluvias del 60%. La temperatura máxima estimada es de 34°C y una mínima de 26°C, manteniendo un ambiente de caluroso durante este lunes.

Para este 18 de agosto, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:54 y el atardecer será a las 19:00, brindando un total de 13 horas y 7 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 60 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que debido al ingreso del flujo de humedad proveniente de la costa se desarrollen varias tormentas aisladas pero intensas durante este día.

Asimismo, se esperan fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre la mayor parte del estado en horario vespertino y permanecerá un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 42°C sobre el noroeste de la entidad Sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 18 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura : 27°C

: Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 36°C

: Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 30°C

: Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del martes 19 de agosto

Temperatura : 28°C

: Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: