Clima en Hermosillo hoy 16 de agosto; bajan ligeramente las temperaturas máximas

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 25°C, manteniendo un ambiente de caluroso durante este sábado.

Para este 16 de agosto, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:53 y el atardecer será a las 19:02, brindando un total de 13 horas y 11 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 34 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 33, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 61 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé durante el fin de semana se mantendrán las condiciones propicias para el registro de precipitaciones de moderadas a intensas, en gran parte del territorio sonorense.

Asimismo, algunas celdas dispersas se empiezan a desarrollar en el norte y oriente de la entidad. Estas mismas, se desarrollarán durante el atardecer en la sierra madre y proyectan un desplazamiento con una tendencia hacia el centro del estado en el anochecer de hoy, aumentando así, la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en su trayectoria.

Asimismo, los efectos del monzón mexicano en combinación con divergencia, continuarán provocando tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h sobre la mayor parte del estado, principalmente en horario vespertino.

Además, prevalecerá un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 42 °C en el noroeste del territorio sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 16 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura: 25°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 34°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 30°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 17 de agosto

Temperatura: 26°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: