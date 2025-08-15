  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 15 de agosto; se pronostica un viernes lluvioso

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se podrán registrar precipitaciones de moderadas a fuertes, rachas de viento y descargas eléctricas

Ago. 15, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y con 60% de probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada es de 39°C y una mínima de 27°C, manteniendo un ambiente de calor extremo durante este viernes.

Para este 15 de agosto, se espera una sensación térmica de 41 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:52 y el atardecer será a las 19:03, brindando un total de 13 horas y 12 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 44 por ciento para este día. El índice FPS también será de muy alto a extremo, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que una celda al norte de Sinaloa ingrese a territorio sur de Sonora, generando precipitaciones de moderadas a fuertes, rachas de viento y descargas eléctricas sobre municipios del sector sur del estado.

Asimismo, algunas celdas dispersas se empiezan a desarrollar en el norte y oriente de la entidad. Estas mismas, se desarrollarán durante el atardecer en la sierra madre y proyectan un desplazamiento con una tendencia hacia el centro del estado en el anochecer de hoy, aumentando así, la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en su trayectoria.

Asimismo, los efectos del monzón mexicano en combinación con divergencia, continuarán provocando tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h sobre la mayor parte del estado, principalmente en horario vespertino.

Además, prevalecerá un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 42 °C en el noroeste del territorio sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 15 DE AGOSTO

Por la mañana

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 38°C
  • Cielo: Tormenta
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Lluvia débil
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

En la madrugada del sábado 16 de agosto

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 60 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

No permanecer a la intemperie.

Buscar refugio seguro.

Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.

En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.

Marcela Islas
