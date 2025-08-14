  • 24° C
Hermosillo

Shakira en Hermosillo: Conoce la lista oficial de objetos están prohibidos y los accesos al concierto

Para evitar contratiempos en el acceso, el Estadio Héroe de Nacozari dio a conocer la lista de artículos autorizados y las rutas para ingresar

Ago. 14, 2025
Los hermosillenses se encuentran listos para vivir la experiencia del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Héroe de Nacozari
Los hermosillenses se encuentran listos para vivir la experiencia del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Héroe de Nacozari

Este jueves 14 de agosto, Shakira hará vibrar el Estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en uno de los espectáculos más esperados del año en Sonora.

SEGURIDAD DURANTE EL CONCIERTO DE SHAKIRA EN HERMOSILLO

El Ayuntamiento de Hermosillo informó que se implementará un operativo especial de seguridad para garantizar el orden durante el evento.

La estrategia será coordinada por dependencias municipales y estatales, con la participación de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional y la SEDENA, con el objetivo de resguardar a miles de asistentes y mantener el control en las inmediaciones del recinto.

OBJETOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS

Para evitar contratiempos en el acceso, el Estadio Héroe de Nacozari dio a conocer la lista de artículos autorizados: celulares, lentes de sol, baterías externas, bloqueador solar (no en aerosol), termos vacíos, selfie stick, maquillaje, medicamentos con receta y goma de mascar.

Por otro lado, se prohíbe ingresar materiales inflamables, lubricantes, ácidos o sustancias similares, botellas de vidrio, armas, objetos punzocortantes, paraguas, láser, cigarros, vapeadores, cámaras profesionales, aerosoles, hebillas grandes, estoperoles, drogas y cualquier objeto que el personal de seguridad considere riesgoso.

ACCESOS AL ESTADIO HÉROE DE NACOZARI

Las puertas abrirán a partir de las 18:30 horas. El concierto arrancará con la presentación de Pitbull, seguido por Shakira en un show que promete sorpresas y una dinámica con pasarela incluida.

La boletera Eticket indicó que habrá dos accesos principales:

  1. Bulevar Solidaridad, para todas las zonas del estadio.
  2. Canchas de basquetbol (Av. Perimetral Norte), también válido para cualquier sección.

Se recomienda a los asistentes llegar con al menos dos horas de anticipación, portar su boleto impreso o digital y evitar objetos prohibidos. Asimismo, se prevé alta afluencia vehicular en la zona, por lo que se sugiere usar transporte público o servicios por aplicación.

Con miles de fans listos para corear los éxitos de la artista colombiana, el concierto de Shakira en Hermosillo se perfila como una noche inolvidable.

Marcela Islas
