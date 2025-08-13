Programa “Viernes en tu colonia”: ¿Cuántos baches se han reparado en Hermosillo?

El Programa “Viernes en tu colonia” busca ofrecer a los hermosillenses grandes mejoras viales en distintos puntos de la ciudad, con el fin de garantizar la movilidad diaria, la seguridad y la mejora de las calles.

Los mismos ciudadanos pueden cargar el reclamo por la presencia de baches en la página oficial del Gobierno de Hermosillo para que las cuadrillas acudan en su arreglo. En esta nota, te contaremos cuántos baches se han reparado en Hermosillo gracias a esta iniciativa.

¿CUÁNTOS BACHES SE HAN REPARADO EN HERMOSILLO?

Como parte del compromiso del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, de brindar a hermosillenses mejores vialidades, el programa “Viernes en tu colonia” ha bacheado cerca de 16 mil metros cuadrados en distintos sectores de la ciudad durante el primer semestre del año.

Desde el programa se han realizado 19 jornadas en colonias como Mirasoles, El Mariachi, Urbi Villa del Cedro, Cuauhtémoc, Puerta Real, Palo Verde y San Benito, entre otras, donde cuadrillas especializadas se encargan de atender las necesidades más urgentes en materia de vialidad.

El pasado 8 de agosto se hicieron trabajos en la colonia Cuauhtémoc. Cabe destacar que en cada jornada participan de 6 a 13 cuadrillas, encargadas de realizar las reparaciones con equipo especializado.

Gracias a este programa desde febrero hasta junio del 2025, se han reparado un total de 3 mil 146 baches. Estas acciones que buscan mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida en Hermosillo.

Según el Ayuntamiento de Hermosillo, en los últimos cinco años se han cubierto aproximadamente 965 mil 596 metros cuadrados de baches en la ciudad.

¿CÓMO REGISTRAR UN BACHE PARA SOLICITAR SU REPARACION?

Existe una plataforma que es actualizada frecuentemente y donde los ciudadanos pueden reportar algún bache o desperfecto en la calzada.

Para ello, debes ingresar al sitio web del Gobierno de Hermosillo y buscar la plataforma Bachómetro, o bien dirigirte bachometro.hermosillo.gob.mx, donde cualquier persona podrá consultar la información sobre el avance de los trabajos. Además, se detalla la fecha del reporte recibido, la atención y una fotografía con el antes y después.