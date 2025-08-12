Agua de Hermosillo invita a sus usuarios a participar en la Jornada de Descuentos que se llevará a cabo esta semana. Podrán acudir personas con tarifa doméstica para aprovechar de diferentes beneficios.

En esta nota, te diremos dónde y cuándo se realizará la jornada de descuentos Agua de Hermosillo para que no te la pierdas. Demás, habrá un modulo donde se brindará información sobre la Tarifa Social, destina a las personas más vulnerables.

¿DÓNDE Y CUANDO SE REALIZARÁ LA JORNADA DE DESCUENTOS AGUA DE HERMOSILLO?

La Jornada de Descuentos se realizará este miércoles 13 de agosto en la colonia Palo Verde, más precisamente en las calles Enrique León y Rubén Blanco, dentro del CRI. El horario de atención será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Este evento es exclusivo para usuarios de tarifa doméstica, así que no puedes desaprovecharlo. Los usuarios podrán acceder entre el 10% al 60% de descuento en adeudos por consumo. Además, habrá 100% de descuento en recargos.

Si eres usuario de tarifa doméstica y tienes adeudo, esta es la oportunidad perfecta para liquidarlo y convertirte en Usuario Cumplido. Recibirás atención personalizada y podrás aprovechar todos los beneficios que ofrece el Módulo de Descuentos.

En el evento también habrá un módulo informativo de Tarifa Social donde podrás realizar la solicitud de instalación de medidor directamente en el lugar. La Tarifa Social está destinada a personas en situación vulnerable, y se brindará orientación sobre los requisitos para solicitar la instalación de medidores, incluyendo las especificaciones necesarias del cuadro o columpio para su correcta colocación.

Para más información, realizar pagos en línea o consultar los programas y beneficios disponibles, los usuarios podrán acceder a la página oficial www.aguahermosillo.gob.mx.