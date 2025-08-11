Clima en Hermosillo hoy 11 de agosto; se prevé lluvia para la tarde de este lunes

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con un 40% de probabilidad de lluvia en el transcurso de la tarde. La temperatura máxima estimada es de 39°C y una mínima de 28°C, manteniendo un ambiente de calor extremo durante este lunes.

Para este 11 de agosto, se espera una sensación térmica de 41 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:50 y el atardecer será a las 19:07, brindando un total de 13 horas y 18 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 46 por ciento para este día. El índice FPS también será de muy alto a extremo, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano en combinación con divergencia, continuará ocasionando tormentas eléctricas aisladas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre la mayor parte del estado.

Asimismo, por la aproximación de una circulación anticiclónica, se mantendrá una onda de calor, lo que provocará un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 a 45°C e incluso superiores en el noroeste del territorio sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 11 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura: 29°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 38°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 36°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del martes 12 de agosto

Temperatura: 30°C

Cielo: Nuboso

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: