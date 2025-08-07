Clima en Hermosillo hoy 7 de agosto; disminuirán ligeramente las máximas en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 43°C y una mínima de 29°C, manteniendo un ambiente de calor extremo durante la tarde y noche de este jueves.

Para este 7 de agosto, se espera una sensación térmica de 44 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:48 y el atardecer será a las 19:10, brindando un total de 13 horas y 25 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 49 por ciento para este día. El índice FPS también será de muy alto a extremo, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 52 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como “Aceptable”, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que, durante los próximos días, las temperaturas superen los 45 grados a la sombra, con sensaciones térmicas aún mayores debido a la alta presencia de humedad en el ambiente.

Se pronostica que durante el fin de semana se registren precipitaciones de moderadas a fuertes (25-50 mm), principalmente en zonas serranas y del centro-sur del estado, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunas regiones.

Asimismo, se mantiene vigilancia una zona de baja presión en aguas del Océano Pacífico, al momento mantiene una probabilidad de formación del 70% para las siguientes 48 horas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 7 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura: 30°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 42°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 36°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 8 de agosto

Temperatura: 30°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: