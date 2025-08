Ciudadanos buscan borrar a Florinda Meza de mural del Chavo del 8 en colonia de Hermosillo

La serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo no solo ha revivido la nostalgia por una de las producciones más icónicas de la televisión mexicana, también ha generado intensas reacciones, especialmente por las declaraciones de Florinda Meza sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños.

El tema ha escalado al punto de influir en el arte urbano, pues en Hermosillo, capital de Sonora, vecinos del fraccionamiento Villa Verde piden que se borre a Doña Florinda de un mural dedicado al Chavo del 8.

La petición comenzó a cobrar fuerza justo cuando el mural, ubicado en la cerrada San Efraín, al norte de la ciudad, empezó a ser restaurado.

¿CÓMO SURGIÓ EL MURAL DEL CHAVO DEL 8 EN HERMOSILLO?

La obra, pintada en la fachada del conocido "Abarrotes Fernando", mide siete metros de largo por tres de alto y retrata a los personajes principales del programa. El artista sonorense Ticho, originario de Huatabampo, fue quien decidió darle mantenimiento después de cinco años.

El mural, que nació en 2007 como una medida para evitar los grafitis en la tienda, se convirtió en un ícono local.

El dueño del negocio, Susano Rivera, recuerda cómo permitió que Ticho lo pintara tras ver que las primeras figuras no eran vandalizadas. Desde entonces, se ha vuelto lugar de visita obligada para tomarse fotos.

Durante la pandemia, el mural se adaptó: los personajes portaban cubrebocas y mensajes sanitarios, transformándolo en "El Mural de la Concientización".

Sin embargo, este año en el mes de julio, Ticho decidió devolverle su esencia original, sin imaginar que el regreso de Doña Florinda al mural causaría más ruido que los propios chanclazos en la vecindad.

FLORINDA MEZA ENCIENDE LA INDIGNACIÓN DE ALGUNOS VECINOS

Sin embargo, la coincidencia entre la restauración del mural y el final de la bioserie, en la que se aborda la infidelidad de Gómez Bolaños a su primera esposa con Florinda Meza, encendió la indignación vecinal.

Las críticas explotaron especialmente por una antigua entrevista donde Meza dijo que Chespirito tenía "siete grandes defectos: seis hijos y una esposa".

"Una señora me gritó desde la calle: ´¡Borre a esa vieja chancluda!´", contó Ticho a El Imparcial, aún sorprendido por la intensidad de las reacciones. Otros residentes, como Reynaldo Miranda, han sido igual de enfáticos: "¡Por favor, quiero que la borren! Ese comentario fue muy ofensivo".

Aunque algunos vecinos también han sugerido eliminar a la Popis, otro personaje interpretado por Meza, la confusión reina, especialmente entre los más jóvenes que crecieron con la versión animada y no reconocen que ambos personajes pertenecen a la misma actriz.

No obstante, el artista ha rechazado la idea de modificar su mural. "Esto no es tan grave como para borrar un personaje. Si falta uno, ya no es el mural del Chavo", afirmó, aunque admitió preocupación por posibles actos vandálicos.