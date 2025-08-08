  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 8 De Agosto Del 2025
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 8 de agosto; ¿podría llover este fin de semana?

En la ciudad y mayor parte del estado de Sonora se mantendrá una onda de calor fuerte, con máximas que oscilan entre los 40 y 45 grados centígrados

Ago. 08, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 41°C y una mínima de 29°C, manteniendo un ambiente de calor extremo durante la tarde y noche de este viernes.

Para este 8 de agosto, se espera una sensación térmica de 44 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:48 y el atardecer será a las 19:09, brindando un total de 13 horas y 22 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 41 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 36 por ciento para este día. El índice FPS también será de muy alto a extremo, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá una onda de calor con ambiente de caluroso a muy caluroso, debido a una circulación anticiclónica, con temperaturas máximas entre 40 a 45°C incluso superiores en los valles y en el noroeste de la entidad Sonorense.

Asimismo, el monzón en combinación con divergencia, ocasionará tormentas eléctricas aisladas con lluvias de moderadas a fuertes (25 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre municipios del sur oriente.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 8 DE AGOSTO

Por la mañana

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 40°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 35°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 9 de agosto

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
Marcela Islas
