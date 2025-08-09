Clima en Hermosillo hoy 9 de agosto; se esperan lluvias para este fin de semana

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente soleado, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 40°C y una mínima de 27°C, manteniendo un ambiente de calor extremo durante la tarde y noche de este sábado.

Para este 9 de agosto, se espera una sensación térmica de 42 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:49 y el atardecer será a las 19:08, brindando un total de 13 horas y 21 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 43 por ciento para este día. El índice FPS también será de muy alto a extremo, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 39 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que, durante el fin de semana, se note un incremento en la generación de tormentas para el estado de Sonora, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 75mm), rachas de viento intensas (+65km/h) y bastante actividad eléctrica.

Esto, debido al ligero cambio de trayectoria del sistema tropical "Ivo" donde, su desplazamiento aportará humedad al territorio estatal, la cuál será aprovechada por el monzón para generar acumulados de precipitaciones importantes sobre la mayor parte del estado, exceptuando el noroeste de Sonora.

Asimismo, durante la próxima semana continuará este patrón teniendo como consecuencia un ligero descenso en las temperaturas máximas para la segunda mitad de la semana en gran parte del estado sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 9 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura: 27°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 39°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 35°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 10 de agosto

Temperatura: 29°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: