Clima en Hermosillo hoy 13 de agosto; ¿bajará la temperatura en la ciudad?

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada es de 42°C y una mínima de 27°C, manteniendo un ambiente de calor extremo durante este miércoles.

Para este 13 de agosto, se espera una sensación térmica de 41 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:51 y el atardecer será a las 19:05, brindando un total de 13 horas y 15 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 36 por ciento para este día. El índice FPS también será de muy alto a extremo, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 33 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 42, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán en gran parte de la entidad, por lo que se llama a la población a mantener las medidas preventivas, como evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamiento; resguardarse durante las tormentas; y evitar permanecer a la intemperie mientras estas ocurren.

Asimismo, los efectos del monzón mexicano en combinación con divergencia, lo que ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h sobre la mayor parte del estado, principalmente en horario vespertino.

Además, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 42 °C en el noroeste de la entidad.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 13 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura : 29°C

: 29°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 42°C

: 42°C Cielo : Nubes y claros

: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 37°C

: 37°C Cielo : Nublado

: Nublado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 14 de agosto

Temperatura : 29°C

: 29°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol .

. Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: