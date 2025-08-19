  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 19 de agosto; altas temperaturas se mantendrán esta semana

Durante los próximos días, se podrá registrar máximas en un rango entre los 40 y 45 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional

Ago. 19, 2025
Los efectos del monzón mexicano, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) en gran parte de Sonora
La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada es de 41°C y una mínima de 26°C, manteniendo un ambiente de caluroso durante este martes.

Para este 19 de agosto, se espera una sensación térmica de 42 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:54 y el atardecer será a las 18:59, brindando un total de 13 horas y 6 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 33 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 45, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 51 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm).

Además, se podrán registrar rachas de viento superiores a 60 km/h en gran parte del estado, principalmente en horario vespertino.

Asimismo, se mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C, y sensaciones térmicas que podrían ser mayores.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 19 DE AGOSTO

Por la mañana

  • Temperatura: 27°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 39°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 37°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 20 de agosto

  • Temperatura: 29°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
Marcela Islas
Marcela Islas
