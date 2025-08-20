Ayuntamiento de Hermosillo refuerza apoyo en colonias del norte tras inundaciones

El Ayuntamiento de Hermosillo sigue proporcionando un operativo de atención y limpieza en las colonias del norte de la ciudad, tras sufrir severas afectaciones debido a las fuertes lluvias que azotaron la región.
Se trata de un trabajo coordinado y permanente con Servicios Públicos, Bomberos, Policía y Protección Civil. Estas entidades están atendiendo desde árboles caídos y limpieza de parrillas, hasta apoyo en distintos sectores, para mantener segura y limpia la ciudad. La medida surge en apoyo a las colonias del norte tras las inundaciones de los pasados días, donde aun hay zonas afectadas.
EL GOBIERNO DE HERMOSILLO SIGUE REFORZANDO LAS TAREAS TRAS LAS LLUVIAS
Tras las lluvias en Hermosillo, el Ayuntamiento actúa junto a Protección Civil, Bomberos, Policía y dependencias municipales ante árboles caídos, socavones e inundaciones. De esta manera, se pretende evaluar y atender los daños ocasionados por estas contingencias climáticas.
Las autoridades seguirán con estas tareas durante los próximos días para atender incidentes y proteger a la comunidad.
Desde el Ayuntamiento poden a los ciudadanos evitar arrojar basura en las calles, ya que esta tapa las parrillas y provoca severas inundaciones.
Antonio Astiazarán, presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, expresó a través de sus redes sociales que continuarán con las acciones en busca de garantizar el bienestar de la población.
Al respecto publicó: “Con las lluvias, en Hermosillo actuamos para proteger y apoyar a las familias. A través de las diferentes dependencias, trabajamos en equipo en limpieza, desazolve, retiro de escombros y de árboles caídos en las zonas afectadas, además de colocar costales de arena y levantar bordos de contención para encauzar el agua. Seguiremos reforzando estas acciones para cuidar a las y los hermosillenses y mantener nuestra ciudad limpia y segura”.