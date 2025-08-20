Ayuntamiento de Hermosillo refuerza apoyo en colonias del norte tras inundaciones

El Ayuntamiento de Hermosillo sigue proporcionando un operativo de atención y limpieza en las colonias del norte de la ciudad, tras sufrir severas afectaciones debido a las fuertes lluvias que azotaron la región.

Se trata de un trabajo coordinado y permanente con Servicios Públicos, Bomberos, Policía y Protección Civil. Estas entidades están atendiendo desde árboles caídos y limpieza de parrillas, hasta apoyo en distintos sectores, para mantener segura y limpia la ciudad. La medida surge en apoyo a las colonias del norte tras las inundaciones de los pasados días, donde aun hay zonas afectadas.

? Tras la fuerte lluvia en Hermosillo, cuerpos de emergencia y servicios municipales actuamos en coordinación para atender incidentes y proteger a la comunidad.



Seguiremos trabajando día y noche por la seguridad de todas y todos. pic.twitter.com/vW8mee9mwX — Gobierno de Hermosillo (@HermosilloGob) August 18, 2025

EL GOBIERNO DE HERMOSILLO SIGUE REFORZANDO LAS TAREAS TRAS LAS LLUVIAS

Tras las lluvias en Hermosillo, el Ayuntamiento actúa junto a Protección Civil, Bomberos, Policía y dependencias municipales ante árboles caídos, socavones e inundaciones. De esta manera, se pretende evaluar y atender los daños ocasionados por estas contingencias climáticas.

Las autoridades seguirán con estas tareas durante los próximos días para atender incidentes y proteger a la comunidad.

Desde el Ayuntamiento poden a los ciudadanos evitar arrojar basura en las calles, ya que esta tapa las parrillas y provoca severas inundaciones.

¡Seguimos trabajando!



Limpieza de parrillas pluviales en Solidaridad y Cárdenas. #DespiertosXHermosillo pic.twitter.com/PCjh15du1j — Servicios Públicos Municipales (@servpublicoshmo) August 19, 2025

Antonio Astiazarán, presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, expresó a través de sus redes sociales que continuarán con las acciones en busca de garantizar el bienestar de la población.

Al respecto publicó: “Con las lluvias, en Hermosillo actuamos para proteger y apoyar a las familias. A través de las diferentes dependencias, trabajamos en equipo en limpieza, desazolve, retiro de escombros y de árboles caídos en las zonas afectadas, además de colocar costales de arena y levantar bordos de contención para encauzar el agua. Seguiremos reforzando estas acciones para cuidar a las y los hermosillenses y mantener nuestra ciudad limpia y segura”.