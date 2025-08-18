Inicia Programa Nacional de Vivienda en Hermosillo

Un total de mil 200 viviendas de interés social son las que se construirán en la capital del Estado como parte del Programa Nacional de Vivienda promovido por el Gobierno Federal, las cuales estarán en un predio de 9 hectáreas, informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal detalló que esta obra forma parte de una serie de proyectos en todo el Estado para garantizar el acceso a una vivienda digna a los sectores más vulnerables de la población y estará ubicado al poniente de la ciudad.

"De aquí a diciembre vamos a tener concluidas 4 mil viviendas, y 7 mil viviendas en construcción. Vamos a construir en lo que queda de mi gobierno 14 mil viviendas en dos años", indicó Durazo Montaño.

Este programa consiste en ubicar nuevos desarrollos habitacionales en entornos donde las familias puedan integrarse, hacer comunidad, ser una extensión de la ciudad y no un poblado cercano a la ciudad, logrando un acceso fácil a los comercios, pero particularmente los centros de trabajo y las escuelas.

Recordó que el Estado es el primero en México en haber cumplido con la fase de ofrecer terrenos para la construcción de complejos habitacionales dentro de este programa, los cuales estarán ocupados por dichas viviendas al término de su mandato.

Otros de los municipios que también se verán beneficiados con el Programa Nacional de Vivienda son Cajeme, Nogales, Cumpas, Etchojoa, Empalme, Quiriego, Bavispe, San Miguel de Horcasitas, Huatabampo, Navojoa, Guaymas, Puerto Peñasco, Benito Juárez, Heroica Agua Prieta, San Ignacio Río Muerto y Hermosillo.