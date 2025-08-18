  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Inicia Programa Nacional de Vivienda en Hermosillo

Sonora es el primer Estado en México en haber cumplido con la fase de ofrecer terrenos para la construcción de complejos habitacionales

Ago. 18, 2025
La meta nacional es construir un millón 200 mil viviendas en todo el país durante el presente gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de las cuales, 33 mil 800 se edificarán en Sonora.
La meta nacional es construir un millón 200 mil viviendas en todo el país durante el presente gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de las cuales, 33 mil 800 se edificarán en Sonora.

Un total de mil 200 viviendas de interés social son las que se construirán en la capital del Estado como parte del Programa Nacional de Vivienda promovido por el Gobierno Federal, las cuales estarán en un predio de 9 hectáreas, informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal detalló que esta obra forma parte de una serie de proyectos en todo el Estado para garantizar el acceso a una vivienda digna a los sectores más vulnerables de la población y estará ubicado al poniente de la ciudad.

"De aquí a diciembre vamos a tener concluidas 4 mil viviendas, y 7 mil viviendas en construcción. Vamos a construir en lo que queda de mi gobierno 14 mil viviendas en dos años", indicó Durazo Montaño.

Este programa consiste en ubicar nuevos desarrollos habitacionales en entornos donde las familias puedan integrarse, hacer comunidad, ser una extensión de la ciudad y no un poblado cercano a la ciudad, logrando un acceso fácil a los comercios, pero particularmente los centros de trabajo y las escuelas.

Recordó que el Estado es el primero en México en haber cumplido con la fase de ofrecer terrenos para la construcción de complejos habitacionales dentro de este programa, los cuales estarán ocupados por dichas viviendas al término de su mandato.

Otros de los municipios que también se verán beneficiados con el Programa Nacional de Vivienda son Cajeme, Nogales, Cumpas, Etchojoa, Empalme, Quiriego, Bavispe, San Miguel de Horcasitas, Huatabampo, Navojoa, Guaymas, Puerto Peñasco, Benito Juárez, Heroica Agua Prieta, San Ignacio Río Muerto y Hermosillo.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
Gobernador informará a Ures sobre beneficios de presa
Sonora

Gobernador informará a Ures sobre beneficios de presa

Agosto 18, 2025

"No aspiraríamos a quitarle el agua a unos para dársela a otros"

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy lunes 18 de agosto
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy lunes 18 de agosto

Agosto 18, 2025

La sequía en Sonora mantiene en estado crítico a la cuenca del Río Yaqui, donde los embalses apenas muestran una ligera recuperación

Colapsa zanja y deja atrapado a trabajador del Oomapas en Navojoa
Sonora

Colapsa zanja y deja atrapado a trabajador del Oomapas en Navojoa

Agosto 18, 2025

La pronta intervención de Protección Civil colaboró para rescatarlo con vida; la humedad fue factor para el desplome