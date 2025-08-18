Colapsa zanja y deja atrapado a trabajador del Oomapas en Navojoa

Debido a la humedad presentada mientras se realizaban trabajos de cambio de tubería en la colonia Mocuzari a cuatro metros de profundidad, un trabajador del Oomapasn quedó atrapado al desplomarse una de las paredes de tierra, lo que casi le cuesta la vida.

El hecho se presentó la mañana de este lunes, mientras el trabajador se encontraba dentro de la excavación, lo que provocó que el derrumbe terminará sepultando la mitad de su cuerpo, comprimiéndole las piernas contra la tubería de seis pulgadas que estaba siendo instalada y teniendo que recurrir a solicitar auxilio a los servicios de emergencia.

Según el comandante de Bomberos y titula de Protección Civil, Jesús Edmundo Valdez, se acudió rápidamente al llamado al considerar que la vida del trabajador podría estar en riesgo, donde se confirmó que la zona estaba reblandecida por tratarse de un cauce natural de agua, lo que detonó el accidente.

Para el posterior rescate, describió que se fue requerido el aplicar maniobras especiales para garantizar la seguridad tanto del trabajador como de los rescatistas, al ser una zona húmeda y bajo riesgo de hundimiento.

El operativo de rescate se mantuvo durante un promedio de una hora de duración, tiempo en el que bomberos y personal de emergencias reforzaron el área con maderas, barrotes, estabilizadores y bolsas neumáticas para evitar un nuevo derrumbe.

"Afortunadamente, la persona está bien, se trasladó al hospital y podría presentar una fractura de pierna, pero sin que se encuentre en riesgo su vida", explicó.