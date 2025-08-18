Invitan a participar en la Feria de la Pitaya Sirebampo 2025

El Comité Organizador de la Feria de la Pitaya Sirebampo 2025 hizo una invitación a artesanos y emprendedores a que participen en este evento, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre.

María Eudelia Verdugo Mátuz, presidenta del comité, informó que el objetivo de la Feria es exponer y honrar la importancia de la pitaya, con exposiciones gastronómicas, conferencias, talleres, concursos y diversas actividades artísticas y culturales.

"Se trata de una gran fiesta cultural, por lo que si elaboras artesanías, productos regionales o alimentos, esta es tu oportunidad de mostrar tu talento, dar a conocer tu trabajo y ser parte de la tradición que enorgullece al sur de Sonora", dijo.

Indicó que el espacio puede solicitarse en el formulariohttps://forms.gle/9991B5XEZqPmuD1v8 y, para mayor información, los interesados pueden comunicarse al Comité Organizador, al número 6471246195.

Verdugo Mátuz mencionó también que con este evento se busca promover la preservación y aprovechamiento sustentable del bosque pitayal más denso del mundo, de 75 mil hectáreas, ubicado en los municipios de Navojoa, Huatabampo y Álamos.

Agregó que la Feria de la Pitaya forma parte del Programa de Impulso al Turismo Rural del ITSON Navojoa, en alianza con diversos impulsores, comunidad y autoridades municipales.

Asimismo, se contará con la participación de productores que procesan el fruto en otras partes de la entidad, así como con representantes de instituciones educativas de la región con enfoque en gastronomía, tecnología de alimentos y turismo.

Dijo que en los próximos días se darán a conocer más detalles del evento, que se espera sea un éxito, como en las ediciones anteriores, desde el 2019.

FRASE

"La Feria de la Pitaya ha crecido y mejorado año con año": Eudelia Verdugo