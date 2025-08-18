Jornadas de descacharre en Navojoa han llegado a 52 mil viviendas

Navojoa ha logrado retirar en este 2025, un total de 264 toneladas de cacharros al interior de los hogares, lo que ha representado una importante acción para eliminar criaderos potenciales de moscos, en plena temporada de dengue.

Según datos de la Dirección de Salud Municipal, esto ha representado que se hayan visitado un total de 52,461 viviendas en el presente año, con beneficio directo a más de 165 mil personas, sin embargo, se mantendrán vigentes las jornadas para evitar posibles brotes por dengue.

La dependencia municipal dio a conocer que las jornadas de descacharre son un programa permanente que se realiza por toda la ciudad, dando prioridad a los sectores donde se detecte mayor positividad de moscos, evitando con ello la proliferación

"Hay colonias que ya han sido visitadas hasta tres veces, esto con base en el riesgo que represente, de igual manera, nos apoyamos con personal del área de Vectores para la aplicación de abate", informaron.

Durante la semana pasada, indicaron que fueron visitados los fraccionamientos Girasoles, Laureles y Villa Lourdes, así como las colonias Tierra Blanca y Tetanchopo, lo que contribuyó a que la reducción de criaderos potenciales.

Este 2025, Navojoa acumula solo un caso por dengue, el cual fue confirmado el pasado mes de julio en la comunidad de Chinotahueca, sin embargo, ya no se ha registrado desde ese entonces un nuevo caso.

DATO:

Semanalmente, la Dirección Municipal de Salud asigna tres días para el desarrollo de las jornadas de descacharre, siendo regularmente los días miércoles, jueves y viernes.