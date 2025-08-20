  • 24° C
Sonora

Medicinas para todos con "Rutas de la Salud"

Gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum ponen en marcha el Programa Nacional en la Entidad

Ago. 20, 2025
Medicinas para todos con "Rutas de la Salud"

El mandatario sonorense Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de salida oficial del Programa "Rutas de la Salud", impulsado por el Gobierno de México, durante su participación virtual en la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un hecho histórico en el sistema de salud mexicano, orientado a garantizar el abasto eficiente, oportuno y seguro de medicamentos e insumos médicos en Sonora.

Acompañado de Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, titular de la Coordinación Estatal de los Servicios de Salud de IMSS-Bienestar Sonora, y de José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud Pública del Estado, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que con este nuevo sistema de distribución de medicamentos se busca mejorar significativamente el acceso, sobre todo en las regiones rurales, que han padecido desabasto por décadas.

"Me da muchísimo gusto ser parte de este día histórico, no exagero al calificarlo así. Iniciamos hoy (ayer) la distribución de nueve millones de piezas con una inversión de 580 millones de pesos; estas ´Rutas de la Salud´ nos van a permitir cubrir las 284 instalaciones médicas que tenemos en todo el Estado y, lo más importante, nos permitirán llegar al Sonora profundo, a aquellos que nunca les ha tocado nada", subrayó el mandatario estatal.

Esta estrategia fortalecerá la red de distribución hacia hospitales, clínicas y Centros de Salud públicos, priorizando la cobertura en zonas rurales y de difícil acceso. En Sonora, el programa asegurará el suministro puntual y adecuado a todas las unidades médicas en operación.

El nuevo modelo logístico busca restablecer la confianza de pacientes y personal médico en el sistema de salud. En Sonora, las "Rutas de la Salud" estarán integradas por 15 unidades vehiculares de reparto: tres de 1.5 toneladas, seis de 3.5 toneladas, tres con caja sanitaria y tres con caja refrigerada.

La Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar trabajarán de manera coordinada, lo que permitirá llevar medicamentos y material de curación a todas las unidades de primer nivel (Centros de Salud y Unidades de Especialidades Médicas –Unemes–) y hospitalarias. Los vehículos llegarán a las 284 unidades de IMSS-Bienestar, priorizando los 222 centros de primer nivel al menos una vez al mes, así como a las unidades especializadas y hospitalarias distribuidas en las 10 Regiones IMSS-Bienestar.

En Sonora, la inversión en medicamentos de enero a agosto de 2025 ha sido de 580 millones de pesos: 300 millones mediante aportación y distribución federal, y 280 millones con recursos del Gobierno del Estado

Redacción
