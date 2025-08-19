Isssteson recibe ambulancias, vehículos y equipo médico

Para abarcar un mayor rango de atención médica en el Estado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), recibió por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, tres ambulancias de las cuales una será para Cajeme, además de equipo médico y siete unidades móviles para poder impulsar el programa Médico en Casa.

Dos de las ambulancias están equipadas para cuidados intensivos y una para cuidados intermedios, y se contemplan para facilitar los traslados a hospitales, especialmente para pacientes que se encuentran en situaciones críticas.

En este mismo sentido de mejorar la atención médica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también entregó maletines, laptop y equipo médico, con el objetivo de que estos sean utilizados para las visitas en casa, las cuales serán gratuitas y se trasladarán en unidades tipo sedán que también fueron entregadas a Isssteson para complementar "Médico en Casa".

Por su parte, el gobernador agradeció el apoyo que se está brindando al derechohabiente a través de las mejoras en las atenciones, las cuales, en el caso de Médico en Casa, se realizará basados en un calendario, donde la primera parada será en Hermosillo, seguido de Cajeme y en tercer lugar Navojoa.

"Se tiene que desembocar en un solo sistema de salud que le permita al derechohabiente acudir a cualquier institución cercana a su casa y que encuentre el mejor servicio posible, queremos que pueda tener su propia institución en cualquier lugar del Estado", expresó Durazo Montaño.