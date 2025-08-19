IEE procederá a la destrucción de material electoral

El Instituto Estatal Electoral (IEE) Sonora, dio a conocer que iniciará con el proceso de destrucción de la documentación y material electoral derivada del proceso electoral extraordinario del poder judicial local 2025, el cual en ciertos casos se realizará el reciclaje correspondiente para atender a la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente, informó Nery Ruíz Arvizu, titular del IEE.

En específico, el material que será destruido son las boletas electorales utilizadas, así como las sobrantes y las inutilizadas durante el conteo y sellado, para lo cual el IEE indicó que esta acción se deberá llevar a cabo en un periodo máximo de 30 días hábiles.

También el área de archivo electoral, se encargará de definir las actas, formatos o documentación y material, que formarán parte del archivo institucional, y para esto y la destrucción de material, serán las consejerías electorales quienes puedan presenciar y dar seguimiento a la preparación, extracción y traslado.

Para contar con la certeza de que la documentación haya sido destruida o reciclada, el proceso estará documentado mediante actas circunstanciadas, reportes de avance y constancias de reciclaje, que lo llevará a cabo una empresa que será contratada por el mismo Instituto.

Por otra parte, en caso de que en algún municipio no existan empresas disponibles para la destrucción y reciclaje de material a destruir, será necesario trasladar dichos artículos a una entidad cercana donde exista la disponibilidad para proceder con el trabajo.

El IEE informó que para realizar este proceso se seleccionará una empresa que cuente con la capacidad de ofrecer el servicio hasta su disposición final, para lo cual, se lanzará una convocatoria donde el recurso correrá por parte de la dirección de admiración del Instituto, sin embargo, aún se desconoce de cuánto es el recurso promedio destinado para estas labores.