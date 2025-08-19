  • 24° C
Sonora

Conoce la papelería en Sonora donde personalizan cuadernos con imágenes holográficas

Para este regreso a clases este establecimiento promete darles un estilo único a los cuadernos de los estudiantes que regresan a las aulas

Ago. 19, 2025
Conoce la papelería en Sonora donde personalizan cuadernos. Foto: Original
Conoce la papelería en Sonora donde personalizan cuadernos. Foto: Original

En Sonora existe una papelería que promete a los estudiantes entregarles sus cuadernos con estilos únicos e irrepetibles, listos para el regreso a clases y que los alumnos puedan prepararse para iniciar clases el próximo mes de septiembre. Este establecimiento puede personalizar las libretas de los interesados con imágenes holográficas únicas.

La papelería se dio a conocer por medio de redes sociales y rápidamente ha ganado atención entre los usuarios que se preguntan la ubicación del establecimiento; además de desear conocer el nombre de este lugar con el fin de poder asistir lo más pronto posible y tener cuadernos únicos según los gustos de cada estudiante.

¿DÓNDE PUEDO PERSONALIZAR MIS CUADERNOS EN SONORA?

Este establecimiento se volvió viral en redes sociales gracias a la personalización de cuadernos con imágenes holográficas, este lugar se llama, Papelería Rosario y los diseños que ofrecen para las libretas son únicos. El establecimiento se encuentra en la ciudad de Hermosillo, manejando una gran amplitud de horarios a lo largo de la semana.

Papelería Rosario puede ser encontrada en San Ramón #24 Col. Paseo San Angel 83287 Hermosillo. Los horarios que se manejan son de lunes a viernes de las 6:00 a las 22:00 horas del día; el sábado se puede encontrar abierto el lugar de las 8:00 a 13:00 horas, y el día domingo es posible asistir de 17:00 a 22:00 horas.

¿CUÁNTO CUESTA LA PERSONALIZACIÓN DE CUADERNOS?

A pesar de que la Papelería Rosario no comparte los costos de la personalización de cuadernos con las imágenes holográficas que deseen los clientes; en algunos comentarios se ha cuestionado por los precios y los dueños del establecimiento han compartido que manejan 7 portadas a 100 pesos; siendo una gran oportunidad para los interesados previos al regreso a clases.

En caso de que estés interesado en personalizar tus cuadernos con algunas imágenes holográficas, se puede contactar a la Papelería Rosario por medio de sus páginas oficiales o al número telefónico compartido en su página de Facebook; este es: 662 341 1787; o por su correo electrónico PAPELERIA.ROSARIO.COPIAS@GMAIL.COM.

Jesús Álvarez
