Sonora

Conoce la papelería poco conocida en Sonora que puedes surtir tu lista de útiles escolares a bajo costo

En este lugar podrás encontrar productos de excelente calidad a precios super accesibles para el regreso a clases. Descubre dónde se ubica

Ago. 19, 2025
Descubre dónde conseguir precios accesibles para el regreso a clases / Canva

Se acerca la vuelta a clases y si estás buscando precios accesibles para comprar los útiles de tus hijos, debes conocer este lugar. Se trata de una papelería poco conocida de Sonora en la que encontrarás una gran variedad de productos.

Esta papelería ofrece grandes descuentos por lo que podrás surtir tu lista de útiles escolares a bajo costo. Descubre dónde queda ubicada y cómo puedes contactar con ella a continuación.

imagen-cuerpo

¿CUÁL ES LA PAPELERÍA DE SONORA QUE OFRECE PRECIOS BAJOS EN ÚTILES ESCOLARES?

Se trata de la papelería Tuksonora, que cuenta con tres sucursales en ese estado. Puedes visitar las tiendas físicas o bien, realizar tus pedidos por WhatsApp.

Tuksonora tiene tres edificios distribuidos en Hermosillo, Obregón y Culiacán. Te dejamos en detalles las direcciones para que visites sus tiendas:

  • Hermosillo: Calle, Av. Esteban Baca Calderón 18, Jesus Garcia, 83140 Hermosillo, Son., México
  • Obregón: C. 5 de Febrero 545, Centro, Urb. No. 1, 85000 Cdad. Obregón, Son., México
  • Culiacán: Esquina con, Fray Servando Teresa de Mier, Independencia 2040, Centro, 80000 Culiacán Rosales, Son., México

En caso de no poder asistir a las tiendas, puedes hacer tu pedido por teléfono. Desde la tienda lo cotizan y te mandan el monto para que lo abones. Luego, te envían los productos sin costo y te llegan en un plazo de 3 a 7 días hábiles. Los teléfonos de WhatsApp para comunicarse son los siguientes:

  • Hermosillo: 6621600543
  • Obregón: 6441164374
  • Culiacán 6674311234

Te puedes comunicar en un horario de atención de 8:00 am a 6:00 pm, de lunes a viernes y los sábados de 8:00 am a 3:00 pm.

En Tuksonora encontrarás los mejores precios del mercado y todos los útiles escolares para el regreso a clases. Ofrecen una amplia variedad de productos, precios y marcas. Además, también cuentan con productos de oficina y artículos de fiestas. ¿Qué esperas para visitarlos?

Romina Fiadino
