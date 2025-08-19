Colonias de Hermosillo que se verán afectadas por cortes de agua este martes 19 de agosto

Agua de Hermosillo comentó que los trabajos de reparación continuarán durante este martes 19 de agosto, esto afectaría a varias colinas de la capital sonorense. La dependencia explicó que estas labores han provocado problemas en el suministro del líquido vital en el sector sur de Hermosillo.

Según la información oficial compartida por la dependencia, se realizarán diferentes obras con el fin de enviar agua por la línea de conducción hacia los diferentes domicilios afectados. Sin embargo; estas no han sido suficientes para cubrir la demanda de los diferentes hogares de la capital sonorense.

COLONIAS DE HERMOSILLO QUE SE VERÁN AFECTADAS POR CORTES DE AGUA

Fue por medio de sus redes sociales que el Agua de Hermosillo comentó que los usuarios de la zona sur de la ciudad podrán experimentar bajas presiones e intermitencia en el servicio, esto será hasta que el problema se logre resolver. Junto con esto; la dependencia compartió todas las colonias que podrían verse afectadas por estos trabajos de reparación.

Las colonias que se verán afectadas por las labores de reparación en el suministro de agua se dividen en primer bloque y segundo, siendo el listado el siguiente. Primer Bloque:

Chula Vista

Renacimiento

Sierra Clara

Terranova

Vista Real

Adolfo de la Huerta

Cereso

Cuauhtémoc

La Campana

Las Lomas

Real de Minas

Pimas Residencial

Quinta Real

Adolfo López Mateos

Arco Iris

Poetas

El Mezquite

Hacienda Los Lirios

Palo Verde

Olivos

Las Peredas

Y Griega

Segundo bloque:

Agaves Residencial

Akiwiki

Altamira

Bonanza

Casa Linda

Central de Abastos

Costa del Sol

Hacienda de los Alcatraces

Los Girasoles

Pedregal de la Villa

Quinta del Sol

Santa Anita

Villa Hermosa

Cerro de la Cruz

Emiliano Zapata

El Jito

Eusebio Kino

Las Villas

San Pablo

Villa de Seris

Ampliación Las Minitas

Camino del Seri

Fovissste

Senda Dorada

Jardines de Mónaco

Las Praderas

Nacameri

Rosales

¿QUÉ ACCIONES SE HARÁN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL AGUA?

El Agua de Hermosillo ha señalado que el personal técnico permanecerá en la zona realizando maniobras que tienen como fin resolver la falla lo antes posible y lograr normalizar el servicio en todas las colonias afectadas en la capital sonorense. Ante esto; la dependencia ha compartido algunas medidas preventivas. Se recomienda a los usuarios de Hermosillo contar con sistemas de almacenamiento de agua como tinacos para enfrentar emergencias de este tipo.