Colonias de Hermosillo que se verán afectadas por cortes de agua este martes 19 de agosto

Agua de Hermosillo comentó que los trabajos de reparación continuarán durante este martes 19 de agosto, esto afectaría a varias colinas de la capital sonorense. La dependencia explicó que estas labores han provocado problemas en el suministro del líquido vital en el sector sur de Hermosillo.
Según la información oficial compartida por la dependencia, se realizarán diferentes obras con el fin de enviar agua por la línea de conducción hacia los diferentes domicilios afectados. Sin embargo; estas no han sido suficientes para cubrir la demanda de los diferentes hogares de la capital sonorense.
COLONIAS DE HERMOSILLO QUE SE VERÁN AFECTADAS POR CORTES DE AGUA
Fue por medio de sus redes sociales que el Agua de Hermosillo comentó que los usuarios de la zona sur de la ciudad podrán experimentar bajas presiones e intermitencia en el servicio, esto será hasta que el problema se logre resolver. Junto con esto; la dependencia compartió todas las colonias que podrían verse afectadas por estos trabajos de reparación.
Las colonias que se verán afectadas por las labores de reparación en el suministro de agua se dividen en primer bloque y segundo, siendo el listado el siguiente. Primer Bloque:
- Chula Vista
- Renacimiento
- Sierra Clara
- Terranova
- Vista Real
- Adolfo de la Huerta
- Cereso
- Cuauhtémoc
- La Campana
- Las Lomas
- Real de Minas
- Pimas Residencial
- Quinta Real
- Adolfo López Mateos
- Arco Iris
- Poetas
- El Mezquite
- Hacienda Los Lirios
- Palo Verde
- Olivos
- Las Peredas
- Y Griega
Segundo bloque:
- Agaves Residencial
- Akiwiki
- Altamira
- Bonanza
- Casa Linda
- Central de Abastos
- Costa del Sol
- Hacienda de los Alcatraces
- Los Girasoles
- Pedregal de la Villa
- Quinta del Sol
- Santa Anita
- Villa Hermosa
- Cerro de la Cruz
- Emiliano Zapata
- El Jito
- Eusebio Kino
- Las Villas
- San Pablo
- Villa de Seris
- Ampliación Las Minitas
- Camino del Seri
- Fovissste
- Senda Dorada
- Jardines de Mónaco
- Las Praderas
- Nacameri
- Rosales
¿QUÉ ACCIONES SE HARÁN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL AGUA?
El Agua de Hermosillo ha señalado que el personal técnico permanecerá en la zona realizando maniobras que tienen como fin resolver la falla lo antes posible y lograr normalizar el servicio en todas las colonias afectadas en la capital sonorense. Ante esto; la dependencia ha compartido algunas medidas preventivas. Se recomienda a los usuarios de Hermosillo contar con sistemas de almacenamiento de agua como tinacos para enfrentar emergencias de este tipo.