Agua de la llave con mal olor causa intriga en la Misión del Prado

Inseguros se sienten vecinos que habitan en el fraccionamiento Misión del Prado al intentar realizar actividades básicas como lavarse los dientes, ducharse o lavar los platos, pues además de la turbiedad con la que sale el agua de la llave, esta lleva días que sale con fétidos olores que impregnan las viviendas.

A finales de julio, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) informó que se pusieron en marcha pruebas para el próximo funcionamiento del pozo que se encargará de mejorar el suministro y presión del líquido vital a los hogares de las colonias del suroriente de Ciudad Obregón, por lo que advirtió que se presentaría turbiedad en este fraccionamiento, la colonia San Rafael, Misión del Real, entre otras.

Sin embargo, hasta hace algunos días no se habían presentado los malos olores, informaron residentes del fraccionamiento y colonias aledañas, lo que los tiene en incertidumbre.

"Tenemos varios días con problemas con el agua, está saliendo turbia y con un olor desagradable, queremos ver si nos pueden apoyar y darnos una solución, no podemos ni lavar los trastes, ni la ropa, ni tampoco bañarnos", comentó uno de los residentes afectados, quien decidió omitir su nombre.

Familias han lavado sus respectivos tinacos en las viviendas con la esperanza de que mejore la situación, pero esto no pone fin a los malos olores.

Recientemente, el Comité Vecinal Misión, conformado por vecinos de la colonia Misión del Real y Las Misiones, informó por medio de sus redes sociales oficiales el mal estado en el que sale el agua en los hogares.

Vecinos inconformes dijeron comprender que el agua sale turbia por las pruebas que se realizan para mejorar el suministro, pero advierten que esto no les brinda una solución temporal mientras finalizan las pruebas, por lo que no saben qué hacer. En los hogares hay bebés y las familias temen que su salud se vea afectada.