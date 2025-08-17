En Cajeme siguen las multas por poda inmoderada

La poda inmoderada de árboles es una acción que no se ha logrado erradicar en el municipio de Cajeme y que es sancionada por el gobierno municipal; recientemente un negocio de nueva creación en la parte urbana fue multado por la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable, dio a conocer el titular, Juan Carlos Gil Núñez.

Se trata de una compañía que construye las instalaciones de su sucursal en las calles Guerrero y Miguel Alemán. El director de la dependencia explicó que las personas encargadas de realizar las adecuaciones y la poda de árboles excedieron el límite establecido en el permiso que se le otorgó a la empresa, por lo que se aplicó una sanción de 2 mil 200 pesos por ejemplar dañado, superando el monto final los 6 mil pesos.

A la compañía se le había permitido realizar la poda, pero solamente reducir el 30 por ciento del follaje, lo cual incumplió.

Gil Núñez dio a recordó a la ciudadanía que las sanciones son establecidas en la Ley de Ingresos, la cual contempla una multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Advirtió que la sanción fue notificada a la compañía y se le dará seguimiento a la situación, pues en caso de que los árboles podados se sequen y mueran podrían aplicarse sanciones por tala inmoderada también.

En lo que va del año se han presentado otros casos de poda inmoderada, los cuales han sido atendidos por la dependencia del gobierno municipal en mención.

Quienes requieran realizar alguna poda o quitar un árbol deben solicitar un permiso primero ante Gestión Ambiental.